Pendik'te takside kadın cinayeti - Son Dakika

İstanbul Pendik'te bir kişi, takside tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 40 yaşındaki Ramazan Su, evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Ramazan Su, genç kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Araya giren mahalleli tarafları sakinleştirdi. Ardından çift, taksiye binerek sokaktan ayrıldı. Bir süre yola devam ettikten sonra ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Bu kez tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ramazan Su, yanında taşıdığı bıçakla Nermin Celep'i defalarca bıçakladı. Olaydan sonra taksiden inen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Taksi şoförü ise yaralı kadını hastaneye götürdü. Talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İhbarı alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede zanlıyı kullandığı bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı.

1 yıl önce tanışmışlar

Çiftin yaklaşık bir yıl önce bir kafede tanışıp sevgili oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan Ramazan Su ifadesinde, "Evlenecektik. 100 bin lira kredi çektim. Kafeye konuşmaya gidecektik, takside tartıştık" dediği iddia edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL