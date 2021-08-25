Pendik'te tankere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Pendik'te petrol taşıyan tankerin lastiğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda, Ali G'nin kullandığı 34 TN 5645 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 BIN 744 plakalı tankerin lastiğine çarparak takla attı.
Kazada yaralanan Ali G, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre sağlanamayan trafik akışı, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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