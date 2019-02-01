Son Dakika Haberleri: Pendik'te Tapu Dairesi Önünde Kapkaç

Pendik'te Tapu Dairesi Önünde Kapkaç

2 saat önce

PENDİK Tapu Dairesi önünde eşi ile birlikte bankadan çektiği para ile yürüyen kadının elindeki çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Pendik'te Tapu Dairesi Önünde Kapkaç, System.String[]
PENDİK Tapu Dairesi önünde eşi ile birlikte bankadan çektiği para ile yürüyen kadının elindeki çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PEŞLERİNDEN KOŞTULAR

Olay, Doğu Mahallesi İnce Sokak üzerindeki tapu dairesi önünde meydana geldi.  Satı ile Yüksel Acar çifti yakındaki banka şubesinden para çekerek tapu dairesinin yolunu tuttu. Satı Acar araçtan inerken eşi ise park yeri aramaya başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, tapu dairesine doğru yürüyen Satı Acar'ın yanına yaklaşarak kolundaki çantayı çaldı. Kapkaççı kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı. Acar çifti şüphelinin kaçtığı otomobilin arkasından bir süre koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin ifadesine başvurduğu Acar çifti, çalınan çantanın içinde 14 bin lira, 1.500 Euro ve 3 çeyrek altın olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Yüksel Acar, "Ben arabayı park ederken, eşim tapu dairesine yetişmek için arabadan indi. Bu sırada eşimin kolundan çantasını çekip aldılar. Ben peşlerinden koştum ama yetişemedim" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobille gelen kişilerin Satı Acar'ın yakınında durdukları, Otomobilden inen birinin çantayı çalarak kaçtığı, ardından geldiği otomobile binerek kaçtıkları görülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:10 Kaynak: DHA

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