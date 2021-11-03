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Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı

03.11.2021 11:02

Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı Patlama nedeniyle çöken bina havadan görüntülendi Pendik'te içerisinde bir kişinin bulunduğu tek katlı müstakil ev, içerideki kişinin sigara yaktığı esnada tüpten sızan gaz nedeniyle patladı.

Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı

Patlama nedeniyle çöken bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik'te içerisinde bir kişinin bulunduğu tek katlı müstakil ev, içerideki kişinin sigara yaktığı esnada tüpten sızan gaz nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle binada çökme meydana geldi. Bina içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı ev havadan görüntülendi.

Olay, Pendik'te 09.45 sıralarında tek katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre evde yalnız yaşayan Fevzi Tepe, sigara yakmaya çalıştığı esnada gaz sıkışması nedeniyle meydana geldi. Feci patlama nedeniyle evde çökme meydana geldi. Evde bulunan Fevzi Tepe patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluşmasıyla yaralandı. Patlama sesini duyanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fevzi Tepe, sedye ile ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bir kıraathanede hafif çaplı hasar oluştu.

Ekiplerin çöken bina ve çevresinde çalışma yaptığı sırada bir vatandaşın çay içerek olan biteni izlemesi ilginç anlara sahne oldu.

Öte yandan patlamanın etkisiyle çöken bina drone ile havadan görüntülendi.

Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı
Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı
Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı
Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı

Patlama, Sigara, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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