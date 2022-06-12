PENDİK'TE TEM OTOYOLU'NDA YAŞANAN KAZANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

PENDİK'te TEM Otoyolu üzerinde TIR ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 3 kişi yaralanmış ve TEM otoyolunda trafik durmuştu.

Kaza, cuma günü saat 10.30 sıralarında Pendik, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyon, o sırada Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki 34 ETL 657 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın arkasından gelen 4 araç kazaya karıştı. Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslara koyarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yan yatan hafriyat kamyonundaki çimento yola döküldü. Yola dökülen çimento, iş makinesi yardımıyla yoldan temizlendi. Karayolları ekipleri vinçle araçları kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADAYaşanan kaza anları ise araç kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hafriyat kamyonunun bariyerlere çarparak devrilmesi ve diğer araçlara çarpması saniye saniye kayıtlara yansıdı.