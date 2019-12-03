Son Dakika Haberleri: Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu
Son Dakika Güncel Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu - Son Dakika

Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu

6 saat önce

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te kanalizasyonları ilaçlayan belediye ekipleri rögarda mermi buldu.

Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu, System.String[]

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te kanalizasyonları ilaçlayan belediye ekipleri rögarda mermi buldu. İnceleme yapan olay yeri ekipleri, kanalizasyondan farklı kalibrelerde patlamamış 50 adet mermi çıkardı.

Pendik'te, kanalizasyonlarda temizlik ve ilaçlama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Velibaba Mahallesi, Çalışkan Sokaktaki rögarda mermi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri rögarın olduğu sokağı şerit çekerek, kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri rögarda incelemede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmada kanalizasyondan farklı kalibrelerde patlamamış 50 adet mermi çıkarıldı. Ekipler incelemek üzere mermilere el koydu.


Pendik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 32 yerinden bıçaklayan eski polisin savunması, mahkeme salonunda şaşkınlık yarattı
Eşinden sokak ortasında şiddet gören kadın kocasının evine geri döndü İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti Önce "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]