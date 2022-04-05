Pendik'te terk edilen bebeğin annesi gözaltına alındı - Son Dakika
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Pendik'te terk edilen bebeğin annesi gözaltına alındı

05.04.2022 11:32
Pendik'te terk edilen bebeğin annesi gözaltına alındı

İstanbul Pendik'te terk edilmiş bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi gözaltına alındı.

İstanbul Pendik'te terk edilmiş bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

Kadının Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona "Nisa Mihriban" adını vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoyu paylaşmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Pendik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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