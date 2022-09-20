Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 2 yıla kadar hapis istemi

20.09.2022 15:44
Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 2 yıla kadar hapis istemi

Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S'nin yargılandığı davada savcılık, sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S'nin yargılandığı davada savcılık, sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Tunahan Erol, sanığın olay günü kendini idare edemeyecek durumdaki kızını battaniyeye sarıp puset içerisinde bıraktığını anımsattı.

Mütalaada, sanığın bu sebeple TCK 97/1 maddesi kapsamında "terk" suçunu işlediği belirtilerek, Ebru S'nin 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı ve son savunması sorulan sanık ise, kadın sığınma evinde bebek ile kimsenin ilgilenmediğini savunarak, bebeği oraya bırakıp bırakmamakla ilgili de kimsenin kendisine bir şey sormadığını öne sürdü.

Sanık avukatları ise, mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına katılan Avukatı Melike Gerek de sanığın doğumdan sonra bebeği koruma kurumlarına bırakabileceği hususunda bilgilendirildiğini ifade ederek, Ebru S'nin ise teyzesinde kaldığını ve bebeğine kendisinin bakabileceği yönünde beyanda bulunduğunu aktardı.

Mağdur bebeğin avukatı Sümeyye Gül ise mütalaaya katıldıklarını anlatarak, sanığın "terk" suçunu işlediğini ve üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatların mütalaaya karşı ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Pendik'te 29 Mart'ta boş arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırılmıştı.

Nisa bebek, 30 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilmesinin ardından 31 Mart'ta solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Ebru S'nin "terk" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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