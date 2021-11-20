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Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada - Son Dakika

Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada

20.11.2021 09:48

Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada Pendik'te bir iş yerine yemek siparişi getiren moto kurye, anahtarını motosiklet üzerinde unutup iş yerine girdi.

Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te bir iş yerine yemek siparişi getiren moto kurye, anahtarını motosiklet üzerinde unutup iş yerine girdi. Unutulan anahtarı fark eden bir şahıs, motosikleti çalıştırdı, ardından yol üzerinde bekleyen bir arkadaşını da alıp oradan uzaklaştı. Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik Esenler Mahallesinde geçtiğimiz Eylül ayında yaşandı. Bir iş yerine yemek siparişi getiren moto kurye, siparişi teslim etmek için iş yerine girerken kontak anahtarını motosiklet üzerinde unuttu. Sokaktan geçen bir kişi, unutulan anahtarı fark ederek motosikleti gözüne kestirdi. Motosiklete binip çalıştıran şahıs, sokak arasında kendisini bekleyen bir kişiyi daha alıp oradan hızla uzaklaştı. Siparişini teslim ettikten sonra iş yerinden çıkan moto kurye, motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca şok yaşadı.

Hırsızlık anı kamerada

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motokurye sipariş teslim etmek üzere motosikletini park edip iş yerine giriyor. Motosiklet üzerinde unutulan anahtarı fark eden bir kişi de motosiklete binip hareket ediyor, yolda bekleyen başka bir kişiyi de alıp oradan uzaklaşıyor.

Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada
Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada
Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada
Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada

Motosiklet, Esenler, Pendik, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada - Son Dakika
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