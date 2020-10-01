Pendik'te 'tik'liye  şaka hastanede bitti; kavga anı kamerada - Son Dakika

PENDİK'te aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi arkadaşının tikiyle dalga geçince ikili arasında kavga çıktı. İki çalışanın da yaralandığı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, iki gün önce Pendik Kurtköy'de yaşandı. Demir doğrama atölyesinde çalışan Türkmenistanlı bir kişi, Kazakistanlı iş arkadaşının tikiyle dalga geçti. Şakanın ardından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine vurmaya başlayan iki işçi diğer çalışanlar tarafından güçlükle ayırılabildi. Yaralanan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADAKavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki arkadaşın birbirine yumruklarla saldırdığı, orada bulunanların kavgayı ayırmaya çalıştığı, daha sonra şaka yapan kişinin demir çubukla arkadaşına vurduğu görülüyor.