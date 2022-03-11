Pendik'te tır devrildi: Şoför, sürücü koltuğunda sıkıştı - Son Dakika

Pendik'te tır devrildi: Şoför, sürücü koltuğunda sıkıştı

İSTANBUL - Pendik'te yoğun kar yağışı nedeniyle hakimiyetini kaybeden kuru bakliyat yüklü tır, demir bariyerleri aşarak refüje devrildi. Sürücü koltuğunda sıkışan tır şoförü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik TEM Otoyolu yakınındaki Dedepaşa Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kuru bakliyat yüklü, 27 ACT 027 plakalı tır sürücüsü Halil Boranlı, yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demir bariyerleri aşan tır, orta refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, tır şoförü Halil Boranlı, sürücü koltuğunda sıkıştı. Boranlı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa alındı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kazaya gören Fatih Karadayı isimli vatandaş, "Yokuş aşağı gelirken kaydı. Adamın ayağında darbe oldu. Sağlık durumu iyi. bariyerlere çarpıp devrildi" diye konuştu.