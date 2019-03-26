Pendik'te Tır ile Kamyonet Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı
1 saat önce
- Pendik'te tır ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı Devrilen kamyonetteki yapışkan madde yola döküldüİSTANBUL - Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda bir tır ile kamyonet çarpıştı.
- Pendik
'te tır ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki yapışkan madde yola döküldü
İSTANBUL - Pendik Şile Uzundere
Kavşağı'nda bir tır ile kamyonet çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonetteki yapışkan maddenin yola döküldüğü kazada yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Olay Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kamyonet yola devrildi. Devrilen kamyonetteki yapıştırıcı kimyasal madde yola döküldü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet şoförü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılara ise olay yerinde müdahale yapıldı. Kazanın yaşandığı yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yola dökülen yapışkan madde temizlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:44 Kaynak: İHA
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