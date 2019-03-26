Son Dakika Haberleri: Pendik'te Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Pendik'te Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

24 dakika önce

Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda bir tır ile kamyonet çarpıştı.

Pendik'te Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda bir tır ile kamyonet çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonetteki yapışkan maddenin yola döküldüğü kazada yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza, Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kamyonet de yola devrildi. Devrilen kamyonetteki yapıştırıcı kimyasal madde ise yola döküldü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken diğer yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı.

Kazanın yaşandığı yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yola dökülen yapışkan madde de temizlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

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