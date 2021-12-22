Pendik'te toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika

Pendik'te rampayı çıkarken frenleri boşalan hafriyat kamyonu devrilirken, sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Kavak Sokak'ta Nail Dağyeli idaresindeki 21 EC 778 plakalı hafriyat kamyonu, rampayı çıkarken frenlerinin boşalması nedeniyle geriye doğru kayarak devrildi.
Kazanın etkisiyle kamyondaki toprak yola saçılırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle sokak, araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak: AA
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