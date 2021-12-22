Pendik'te toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika

Pendik'te toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

İSTANBUL Pendik'te freni boşalarak yokuş aşağı kayan toprak yüklü hafriyat kamyonu, duvara çarparak devrildi. Kazada tonlarca toprak kamyon kasasından yola döküldü.

Kaza Pendik Orhangazi Mahallesi Kavak Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye yokuş aşağı durduğu sırada freni boşalan toprak yüklü 21 EC 778 plakalı Ford markalı Naim Dağeli yönetimindeki hafriyat kamyonu kaymaya başladı. Kayan kamyon duvara çarparak devrildi. Kazada tonlarca toprak yola döküldü. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. O anlarda mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan kazanın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.

"Çok şükür kimsede can kaybı yok"

Olay hakkında konuşan Hüseyin Sarıaltın, "Kaza yapan arkadaş benim hem iş arkadaşım, hem de değerli bir abim. Görmüş olduğunuz rampaya çıkarken araç şalt kesiyor. Şalt kestiği zaman da motor gücünü lastiklere kirletemediği için araba geri geri uzaklaşınca araç da yüklü olduğu için karşıdaki duvara vurup arabayı devirmek zorunda kalıyor. Çok şükür kimsede can kaybı yok. " dedi.