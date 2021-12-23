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Pendik'te toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika

Pendik'te toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

23.12.2021 00:58
Pendik'te toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

Pendik'te freni boşalarak yokuş aşağı kayan toprak yüklü hafriyat kamyonu, duvara çarpıp devrildi.

Pendik'te freni boşalarak yokuş aşağı kayan toprak yüklü hafriyat kamyonu, duvara çarpıp devrildi. Kazada tonlarca toprak, kamyon kasasından yola döküldü.

Kaza Pendik Orhangazi Mahallesi Kavak Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı durduğu sırada freni boşalan toprak yüklü 21 EC 778 plakalı Ford markalı Naim Dağeli yönetimindeki hafriyat kamyonu kaymaya başladı. Kayan kamyon, duvara çarpıp devrildi. Kazada tonlarca toprak yola döküldü. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlarda mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan kazanın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.

"Çok şükür kimsede can kaybı yok"

Olay hakkında konuşan Hüseyin Sarıaltın, "Kaza yapan arkadaş benim hem iş arkadaşım, hem de değerli bir ağabeyim. Görmüş olduğunuz rampaya çıkarken, araç şalt kesiyor. Şalt kestiği zaman da motor gücünü lastiklere iletemediği, araç da yüklü olduğu için karşıdaki duvara vurup arabayı devirmek zorunda kalıyor. Çok şükür kimsede can kaybı yok" dedi. - İSTANBUL

Orhangazi, Pendik, Ford, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika


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