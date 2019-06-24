Son Dakika Haberleri: Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı
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Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı

12 dakika önce

Pendik'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Pendik'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 34 STT 58 plakalı pikap, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu Pendik istikametinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Otobanın ortasında ters dönen araçtaki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.
Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede kaza dolayısıyla trafik bir süre yoğunlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:06 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel
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