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Pendik'te trafik kazası

52 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pendik'te TEM bağlantı yolunda Kaynarca yönünde ilerleyen Kamil Dalkılıç'ın kullandığı 34 ED 7418 plakalı otomobil, Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Dalkılıç'ın otomobili karşı şeritte Şehamettin Çilekçi yönetimindeki 34 JV 4540 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Kamil Dalkılıç ve Şehamettin Çilekçi ağır yaralandı, Çilekçi'nin kullandığı otomobilde bulunan Fadime Çilekçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dalkılıç, hastanede yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, olay yeri inceleme ekiplerini çalışmalarını ardından kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü.

İstanbul, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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