Son Dakika Haberleri: Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı

50 dakika önce

Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı Pendik'te trafik kazasında hayatını kaybeden yakının çantasını son bakışİSTANBUL - Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı

Pendik'te trafik kazasında hayatını kaybeden yakının çantasını son bakış

İSTANBUL - Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hafif yaralandı. Kazada hayatını kaybedenin çantasına bakan yakını gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre, TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen 34 ED 7418 plakalı Kamil Dalkılıç'ın kullandığı otomobil Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Dalkılıç'ın otomobili karşı şeritteki Şehamettin Çilekçi'nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille ile kafa kafaya çarpıştı.

Trafik kaza sonucu Şehamettin Çilekçi hafif yaralanırken Kamil Dalkılıç ile Çilekçi'nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dalkılıç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı

Sabiha Gökçen, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'de hastane otoparkında bombalı araçla saldırı: 12 ölü, 25 yaralı
Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti Babasını öldüren liseli tutuklandı İzmir'de talihsiz adam, 6 yıl önce babasının öldüğü yerde trafik kazası geçirecek hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 02:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]