Pendik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Pendik
'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pendik- Şile
Karayolu Kurnaköy mevkisi Uzundere
Kavşağı'nda, aynı yönde seyreden Uğur Durmuş
'un kullandığı 34 FA 8160 plakalı sıvı polyester yüklü kamyonet, Ahmet Tez idaresindeki 34 FG 8275 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sıvı polyester malzemeler yola savrulurken, sürücü Uğur Durmuş ile yanındaki Ufuk Durmuş, araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma
, olay yerine güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de Uğur ve Ufuk Durmuş'u sıkıştığı yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli
Devlet Hastanesine kaldırıldı.