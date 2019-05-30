Son Dakika Haberleri: Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
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Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı

17 dakika önce

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Pendik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı civarında İstanbul yönünde seyreden İbrahim K'nin kullandığı 26 SU 801 plakalı kamyon, aynı yönde giden 34 GGC 68 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada İbrahim K. aracında sıkışarak ağır yaralandı, ismi henüz öğrenilemeyen diğer kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü aracından kurtardı. Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşurken kaza yapan kamyonların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:08 Kaynak: AA
İstanbul, TEM Otoyolu, Pendik, Güncel
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