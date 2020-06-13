Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı

Pendik'te ki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Pendik'te ki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Pendik Sahil Bulvarı'nda seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 VC 1772 plakalı otomobil ile 34 BD 8945 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı