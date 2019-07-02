Son Dakika Haberleri: Pendik'te trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Pendik'te trafik kazası: 5 yaralı

45 dakika önce

100- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Pendik'te trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
D-100- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kurtköy'den Kaynarca istikametine giden bir hafriyat kamyonu, tünelde kontrolden çıkarak önce bir kamyonete, ardından aynı yönde seyreden başka bir araca çarptıktan sonra karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştı.
Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:15 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen, Kaynarca, Kurtköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde zincirleme kaza! 1'i çocuk 3 yaralı Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]