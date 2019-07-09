PENDİK'TE TRAFİK MAGANDASI DEHŞETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER
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Hamile kadın ve eşinin trafikte uğradığı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAPendik'te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:36 Kaynak: DHA
Hamile kadın ve eşinin trafikte uğradığı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
DHA Pendik
'te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu. Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi
'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.
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