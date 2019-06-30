Son Dakika Haberleri: Pendik'te trafik magandası kamerada
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Pendik'te trafik magandası kamerada

28 dakika önce

PENDİK'te yolda zikzaklar çizerek ilerleyen trafik magandası kameraya yansıdı.

Pendik'te trafik magandası kamerada, System.String[]
PENDİK'te yolda zikzaklar çizerek ilerleyen trafik magandası kameraya yansıdı.
Pendik'te Kurtköy'e doğru ilerleyen araçların arasına bir anda giren trafik magandası zikzaklar çizmeye başladı. Bir sağ şeride bir sol şeride yönelen maganda tehlikeli hareketlerini bir süre sürdürdü. Trafik magandasının yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
Kurtköy, Pendik, Güncel
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