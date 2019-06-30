PENDİK'TE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA
28 dakika önce
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'te yolda zikzaklar çizerek ilerleyen trafik magandası kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
- PENDİK'te yolda zikzaklar çizerek ilerleyen trafik magandası kameraya yansıdı. Pendik
'te Kurtköy
doğru ilerleyen araçların arasına bir anda giren trafik magandası zikzaklar çizmeye başladı. Bir sağ şeride bir sol şeride yönelen maganda tehlikeli hareketlerini bir süre sürdürdü. Trafik magandasının yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.
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