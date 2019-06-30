PENDİK'TE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA



Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'te yolda zikzaklar çizerek ilerleyen trafik magandası kameraya yansıdı.

Pendik'te Kurtköy'e doğru ilerleyen araçların arasına bir anda giren trafik magandası zikzaklar çizmeye başladı. Bir sağ şeride bir sol şeride yönelen maganda tehlikeli hareketlerini bir süre sürdürdü. Trafik magandasının yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

