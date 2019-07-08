Pendik'te trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi- 1
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Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA- PENDİK'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA- PENDİK'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.
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