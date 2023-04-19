Pendik'te kadın sürücülerin yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu - Son Dakika
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Pendik'te kadın sürücülerin yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

19.04.2023 13:24

Pendik'te trafikte iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekmeler havada uçuştu.

Pendik'te trafikte iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kadın sürücü ters şeritli bir yolda karşı karşıya geldi. Kadın sürücüler birbirine yol vermezken 2 sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadın sürücüleri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücüler birbirlerinin araçlarına tekme ve yumruklar atarak zarar vermeye çalıştı. Trafikte bu kadarına pes dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Pendik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te kadın sürücülerin yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu - Son Dakika


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