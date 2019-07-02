Pendik'te tünelde feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı (1)
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Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:02 Kaynak: DHA
Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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(Geniş haber) Pendik'te tünelde feci kaza : 2'si ağır 5 yaralı
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