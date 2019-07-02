Son Dakika Haberleri: Pendik'te tünelde feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı  (1)
Son Dakika Güncel Haber

Pendik'te tünelde feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı  (1)

1 saat önce

Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Pendik'te tünelde feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı  (1), System.String[]

Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:02 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen, İstanbul, Pendik, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı Üreticinin tarlada 1.75 TL'den satamadığı vişne İstanbul'da 10 TL'den satılıyor (Geniş haber) Pendik'te tünelde feci kaza : 2'si ağır 5 yaralı EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:05:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te tünelde feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı  (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]