Pendik'te Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 50 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD), organize edilen ağaçlandırma kampanyası kapsamında Türkiye- Kore Dostluk Ormanı'na 50 bin fidan dikildi.

Pendik'teki Ballıca köyünde Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Pendik'teki çeşitli ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler, Türk ve Kore bayraklarıyla ormana gelerek fidan dikimine eşlik etti.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Sung kyu Woo'nun da katıldığı etkinlikte, 50 bin fidan toprakla buluştu.

Woo, yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle içinde bulunulan zorlu dönemde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde Osmaniye ve Muğla'da fidan dikimi gerçekleştireceklerini duyuran Woo, "Bugünkü ormanın, sadece çıkan yangınların yol açtığı tahribatın giderilmesi için değil, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da büyümesine katkıda bulunacağına eminim. Türkiye'nin çeşitli yerlerde çıkan orman yangınlarında Türk halkı bu zorlu süreci atlatmak için tek yürek mücadele etti. Başlatılan kampanya kapsamında 140 bin fidan bağışı gerçekleşti." diye konuştu.

ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Debik de ÇEKUD olarak başta ağaçlandırma faaliyetleri olmak üzere doğa ve çevreyle ilgili konferans, sempozyum ve yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Debik, bu yıl, 28 Temmuz'da başlayıp 17 gün süren ve herkesi derinden üzen Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığını hatırlatarak, "Bu süreçte yanan ormanlık alanlarımızın yeniden yeşertilmesine katkıda bulunmak amacıyla ÇEKUD olarak 'Yeşil Vatan Hepimizin' sloganıyla 'Kökü Bizde' kampanyası başlattık. On binlerce vatandaşımız fidan bağışında bulundu. Türkiye-Kore Voleybol karşılaşmasının ardından Kore Cumhuriyeti Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-Kyoung'un yaptığı fidan bağışı çağrısı üzerine on binlerce Koreli doğasever, 'dikiliagacimvar.com' üzerinden Türkiye'ye 130 binden fazla fidan bağışında bulundu ve bugün bu rakam 150 bine yaklaştı. Türkiye-Kore Dostluk Ormanlarını, Koreli turistlerin de yoğun şekilde tercih ettiği Antalya, Muğla, Nevşehir, Kilis, Osmaniye ve İstanbul'da kuruyoruz." dedi.

Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'na, 10 bin adedi Güney Koreliler tarafından bağışlanan toplam 50 bin fidan dikilecek.

Etkinliğe, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan ve öğrenciler katıldı.