Pendik'te üreticiye pazar yeri desteği - Son Dakika

Pendik Belediyesi köyler bölgesinde tarımsal üretim yapanlara semt pazarlarında ücretsiz yer desteği vermeye başladı. Destek sayesinde üreticilerinin maliyetleri düşerken vatandaşlar da doğrudan üreticiden ürün satın alma imkanına kavuştu.

Köyler bölgesi olarak bilinen Göçbeyli, Ballıca, Kurna, Kurtdoğmuş ve Emirli Mahallelerinde tarımsal üretim yapan çiftçilere pazar yeri desteği geldi. Uygulama kapsamında açık ve örtülü (sera) alanda ağırlıklı olarak sebze yetiştiren 250 üreticiye Pendik'te kurulan farklı 11 semt pazarında toplam 120 adet pazar yeri verildi. Destek sayesinde tarım üreticilerinin maliyetleri düşerken vatandaşlar da direkt üreticiden daha taze ürün satın alma imkanına kavuştu.

Pendik Sahil Semt Pazarı 44, Orhangazi Semt Pazarı 12, Yenişehir Modern Semt Pazarı 10, Kavakpınar Semt Pazarı 10, Ertuğrulgazi Semt Pazarı 9, 450 Konutlar Semt Pazarı 8, Esenler Semt Pazarı 7, Harmandere Semt Pazarı 6, Şeyhli Semt Pazarı 5, Velibaba Semt Pazarı 5, Güllübağlar Semt Pazarında 4 tezgahları bulunuyor. - İSTANBUL