PENDİK'TE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜĞÜ YOLDA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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PENDİK'TE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜĞÜ YOLDA OTOMOBİL ÇARPTI

02.10.2022 10:43

PENDİK'TE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜĞÜ YOLDA OTOMOBİL ÇARPTIGamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) - PENDİK D-100 Karayolu'nda üst geçitten düşen 16 yaşındaki B. K.'ya hafif ticari araç çarptı.

PENDİK'TE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜĞÜ YOLDA OTOMOBİL ÇARPTI

Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) - PENDİK D-100 Karayolu'nda üst geçitten düşen 16 yaşındaki B. K.'ya hafif ticari araç çarptı.

Olay saat 08.00 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Erkan Avcı yönetimindeki 34 NL 6883 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken üst geçitten düşen B. K. (16)'ya çarptı. Olayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.K. ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Erkan Avcı, "Seyir halindeydim birden aşağı atladı. Ben de son anda fark ettim. Direksiyonu sağa doğru çevirdim. Çocuğum anlamasın diye emniyet şeridine çektim burada bekliyorum." dedi.

Bir görgü tanığı ise, "Kendini aşağı, arabanın önüne attı. Yerden kalkmıyordu baktığımızda. Hiç kımıldamıyordu yerde yatıyordu. Ondan sonra biz çalışmaya gittik zaten." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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