Pendik'te vatandaşlar şiddetli dalgalarla fotoğraf çekindi - Son Dakika
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Pendik'te vatandaşlar şiddetli dalgalarla fotoğraf çekindi

03.04.2022 12:13

Pendik'te vatandaşlar şiddetli dalgalarla fotoğraf çekindiİSTANBUL İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle şiddetli dalgalar oluştu.

Pendik'te vatandaşlar şiddetli dalgalarla fotoğraf çekindi

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle şiddetli dalgalar oluştu. Pendik sahilinde oluşan dalgaları gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydederken fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Öte yandan, balıkçılar teknelerini korumak için önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından fırtına ve yağış İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Pendik sahilinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle şiddetli dalgalar oluştu. Sahil şeridine taşan dalgaları gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Yürüyüşe gelen vatandaşlar şiddetli dalgalarla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Öte yandan balıkçılar, şiddetli dalgalar yüzünden teknelerinin hasar almasını önlemek ve teknelerini korumak amacıyla önlemler aldı.

"Ayakta durmakta zorlanıyoruz"

Sahilde yürüyüş yapan Asuman Özdemir, "Biraz önce dalgaları kayıt altına aldım, fotoğrafladım. Uzun zamandır bu kadar dalga yoğunluğu görmedim. Meteoroloji uyarmıştı zaten bilinçliydim ama yine de dayanamadım. Çıkıp yürümek istedim. Ayakta durmakta zorlanıyoruz. Dalganın ve rüzgarın şiddetini ölçmek inanın zor. Görüldüğü gibi baya şiddetli." dedi.

Pendik'te vatandaşlar şiddetli dalgalarla fotoğraf çekindi
Pendik'te vatandaşlar şiddetli dalgalarla fotoğraf çekindi
Pendik'te vatandaşlar şiddetli dalgalarla fotoğraf çekindi

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Meteoroloji, İstanbul, Pendik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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