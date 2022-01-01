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Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı

01.01.2022 20:14

Pendik'te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çıktı.

Pendik'te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çıktı. Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Pendik'te Eski Ankara Asfaltı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat G. idaresindeki 34 ACL 321 plakalı Ford marka hafif ticari araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı döndüğü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun ortasındaki kavşağın refüjüne çarpan araç takla attı. Yolda yan yatan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı
Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı
Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı
Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı
Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı
Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı
Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı

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Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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