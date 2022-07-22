PENDİK'TE VİRAJI ALAMAYAN HARFİYAT KAMYONU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI - Son Dakika
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PENDİK'TE VİRAJI ALAMAYAN HARFİYAT KAMYONU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI

22.07.2022 19:31
PENDİK'TE VİRAJI ALAMAYAN HARFİYAT KAMYONU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI

Pendikte, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunu kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyer ve duvarı aşıp yan yolda seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Pendikte, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunu kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyer ve duvarı aşıp yan yolda seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin F.'nin kullandığı 41 AAB 246 plakalı hafriyat kamyonu, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyer ve duvarı aşan hafriyat kamyonu o sırada yan yolda seyir halinde olan Muhammet Çoşkun yönetimindeki aracın üstüne düşerek durdu. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü Metin F.  ile yan koltukta bulunan kadın yolcu ve otomobil sürücüsü Muhammet Çoşkun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza da yaralanan üç kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik polislerin kazayı incelemesin ardından araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ve çekici ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.

LASTİĞİ PATLAMIŞ Kaza ilgili Asuman Yıldız "Biz çalışıyorduk. Dışarıdan gürültü duyduk. Yukardan aşağı gelen hafriyat kamyonun lastiği patlamış. Patlayınca da yoldan geçen bir otomobilin üzerine düştü. Bir yaralı olduğunu biliyorum" dedi. Bir başka mahalleli "Duyduğuma göre hafriyat kamyonun lastiği patlamış yolda virajı alamayınca aşağı doğru düşmüş" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE VİRAJI ALAMAYAN HARFİYAT KAMYONU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: PENDİK'TE VİRAJI ALAMAYAN HARFİYAT KAMYONU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI - Son Dakika
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