Pendik'te virajı alamayan kamyon, bariyerlerin üzerine devrildi - Son Dakika

Devrilen kamyon nedeniyle bağlantı yolunun Şile istikametindeki trafik akışında bir süre aksama yaşandı.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erdal Kaymak idaresindeki 41 D 0068 plakalı cam elyaf tozu yüklü kamyon, Şile bağlantı yolu Kurna Emirli sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere devrildi.

Pendik 'te cam elyaf tozu yüklü kamyonun devrilmesi, trafikte aksamaya neden oldu.

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