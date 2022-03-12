Pendik'te yağan karın altında halay çektiler - Son Dakika
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Pendik'te yağan karın altında halay çektiler

12.03.2022 23:56

Pendik'te vatandaşlar, kar yağışının altında halay çekip oynadı.

Pendik'te vatandaşlar, kar yağışının altında halay çekip oynadı. Karın keyfini doyasıya çıkaran vatandaşların renkli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte sokaklara akın etti. Mahallede toplanan bir grup vatandaş, kar yağışının altında araçta çalınan halay müziği eşliğinde halay çekip karın keyfini çıkardı. Oyun havası da oynayan vatandaşların renkli görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Mustafa Ayabakan/İHA)

Pendik'te yağan karın altında halay çektiler
Pendik'te yağan karın altında halay çektiler
Pendik'te yağan karın altında halay çektiler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te yağan karın altında halay çektiler - Son Dakika


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