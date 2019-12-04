Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE YAĞMUR KAZASI:  SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ
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PENDİK'TE YAĞMUR KAZASI:  SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

6 saat önce

PENDİK'te servis minibüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu sürücü yaralandı.

PENDİK'TE YAĞMUR KAZASI:  SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ, System.String[]

İstanbul DHA - PENDİK'te servis minibüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Muhammet Yazıcı'nın kullandığı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu bulunmayan minibüs devrilirken, sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Minibüsü kaldırma çalışmaları sırasında kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Minibüs sürücüsünün yakını, "Yağmur nedeniyle kaymış bariyerlere vurup devrilmiş. İçinde personel de yoktu" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Devrilen minibüsün görüntüsü

-Kopan lastik

- Polis ekiplerinden görüntü

-Arkadaşları ile röp

-Genel ve detay görüntüler


TEM Otoyolu, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:44 Kaynak: DHA
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