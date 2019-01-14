Pendik'te Yakalanan Hırsızlık Şüphelileri Dakikalarca Polise Direnerek Bağırdı
14 dakika önce
Pendik'te yakalanan hırsızlık şüphelileri dakikalarca polise direnerek bağırdıİSTANBUL - Pendik'te gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren 1'kadın 2 hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Pendik
'te yakalanan hırsızlık şüphelileri dakikalarca polise direnerek bağırdı
İSTANBUL - Pendik'te gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren 1'kadın 2 hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yere yatırılarak kelepçelenen şüpheliler, uzun süre polise direnerek bağırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 4 Ocak Cuma günü saat 03.15 sıralarında Pendik Kaynarca
Mahallesi Altkaynarca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde 1'i kadın 2 hırsız semtte bulunan bir binaya girdi. İçerideki bir evin de içerisine girerek hırsızlık yapana şahısların seslerini duyan bina sakini durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, binadan çıkarak parkta gizlenen şüphelileri silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Polis
hem direndiler hem de bağırdılar
Ardından 2 hırsızı yere yatıran polis, ellerini kelepçeledikten sonra gözaltına almak istedi. Ancak o esnada hırsızlardan biri polis ekiplerine direnmeye başladı. Bunun üzerine polis, şahısları gözaltına almak yoğun çaba sarf etti. O esnada ise hırsızlar bağırmaya başladı. Ekiplerin tepkisi ve titiz çalışması sonucu 2 hırsız gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşlar ise olanı biteni izlerken, tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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