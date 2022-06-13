Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı

13.06.2022 22:24

Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Pendik Güzelyalı Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü bilgisi bulunmayan 27 LB 926 plakalı Ford marka kamyonet seyir halindeyken yakıtı bitince sürücü aracını emniyet şeridine çekip akaryakıt takviyesi yapmak için durdu. O esnada aynı istikamette seyir halinde olan 34 EAP 533 plakalı Opel marka otomobil, aniden duran kamyonete arkadan çarptı.

Kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkarıldılar. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 1'i ağır 4 yaralıyı en yakın hastanelere kaldırdılar.

Öte yandan, kazada kamyonet içinde bulunan bir kadın yaşadığı şok üzerine dakikalarca yerde yattı. Şok geçiren kadın da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İki şerit olan D100 karayolunda kaza nedeniyle uzun trafikler oluştu. Olay yerinde bulunan trafik polisleri trafiği kontrol altına alırken, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla çekilmesiyle trafik eski haline döndü.

(Mustafa Ayabakan/İHA)

Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı
Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı
Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı
Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı
Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı
Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı
Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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