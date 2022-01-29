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Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı - Son Dakika

Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı

29.01.2022 11:36

Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı Pendik'te geri geri kayan kamyon duvara çarpıp devrildi Park halindeki kamyonun geri geri kaydığı anlar kamerada Pendik'te sürücüsünün oto elektrikçiye girmek için yol kenarına park ettiği kamyon, bir anda geri geri...

Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı

Pendik'te geri geri kayan kamyon duvara çarpıp devrildi

Park halindeki kamyonun geri geri kaydığı anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te sürücüsünün oto elektrikçiye girmek için yol kenarına park ettiği kamyon, bir anda geri geri kaymaya başladı. Geri geri kayarak yolun karşısına geçen kamyon kaldırıma çıkıp duvara çarparak devrildi. O esnada kaldırımda kimsenin olmaması ve kırmızı ışık yanması nedeniyle yoldan araç geçişi olmaması daha büyük bir kazanın yaşanmasını önledi. Kamyonun geri geri kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan bir vatandaşın, yan yatan kamyonu evinin balkonundan cep telefonu ile görüntüleyip kazayı ana haber spikeri gibi anlatması ilginç anlara sahne oldu.

Olay Pendik'te dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Kasası tahta palet yüklü Mitsubishi marka 34 BP 2972 plakalı kamyon sürücüsü, kamyonu hafif rampa yolun kenarına park edip oto elektrikçiye girdi. Sürücü iş yerinde olduğu sırada kamyon bir anda geri geri kaymaya başladı. Kamyonunun kaydığını gören sürücü, peşinden koşsa da kamyona yetişemedi. Geri kayan kamyon yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp duvara çarparak devrildi. Yan yatan kamyon kasasında bulunan tahta paletler de yola saçıldı. O esnada kaldırımda bir yayanın yürümemesi ve kırmızı ışığın yanmasıyla yoldan araç geçmemesi daha büyük bir kaza yaşanmasını önlemiş oldu.

Devrilen kamyon saatler süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise aracının el frenini çekerek park ettiğini iddia etti.

Kazaya tanık olan çevre esnafından Serdar Açıkol, "Bir baktık yukarıdan aşağı doğru araba geliyor. Gürültü çıktı. Duvara çarptı, havalandı, sağa yattı" dedi.

Duran Top ise, "Arkadaş kamyon geliyor dedi. Baktık araba geri geri geliyor. Kapısı açık şekilde geliyordu. Büyük bir gürültü ile duvara vurdu. Allah muhafaza iyi ki yol aşağı gitmedi büyük facia olacaktı. O anda ışıklar yanmış yolu kesmişti" dedi.

Öte yandan park halindeki kamyonun geri geri kaydığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamyonun devrilmesine tanık olan bir vatandaş ise devrilen kamyonu hem cep telefonu ile evinin balkonundan görüntüledi hem spikerlik yaparak olayı anlattı.

Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı
Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı
Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı

YORUMLAR
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Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı - Son Dakika
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