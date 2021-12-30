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Pendik'te yanan gecekondu küle döndü - Son Dakika

Pendik'te yanan gecekondu küle döndü

30.12.2021 09:48

Pendik'te yanan gecekondu küle döndü Pendik'te gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada Pendik'te sabah saatlerinde elektrikli sobadan çıkan yangın tek katlı bir gecekonduyu alev topuna çevirdi.

Pendik'te yanan gecekondu küle döndü

Pendik'te gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te sabah saatlerinde elektrikli sobadan çıkan yangın tek katlı bir gecekonduyu alev topuna çevirdi. Yangın, evin bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü. Sabah erken saatlerde çıkan yangın işe gitmek için evden çıkan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, dün sabah saatlerinde Pendik Sülüntepe Mahallesi Alikuşçu Sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Elektrikli sobadan çıkan yangın kısa sürede bütün evi sardı. Kısa sürede alev topuna dönen evde o esnada şans eseri kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Hüseyin Özkan, "Saat 7.30 sıralarında işten geldim. Bir dumanın çıktığını gördüm. Komşum oluyor kendisi, itfaiye ekiplerine haber verdik, 5 - 10 dakika içinde geldiler. Müdahale ettiler yangını söndürdüler. Ev sahibi memlekette, oğlu kalıyordu tek başına. Elektrikli sobayı açık unutup evden çıkmış galiba çok şükür can kaybı yada yaralımız yok. Cana geleceğine mala gelsin " dedi.

Pendik'te yanan gecekondu küle döndü
Pendik'te yanan gecekondu küle döndü
Pendik'te yanan gecekondu küle döndü
Pendik'te yanan gecekondu küle döndü
Pendik'te yanan gecekondu küle döndü
Pendik'te yanan gecekondu küle döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yanan gecekondu küle döndü - Son Dakika


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