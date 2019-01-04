Pendik'te Yanan Gemiden Kurtarılan Mürettabat Hastanede Yapılan Sağlık Kontrolünün Ardından Deniz...
1 saat önce
IHAAW125544-ASA/04-01-2019- Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettabat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü.
IHAAW125544-ASA/04-01-2019
- Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettabat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü. 04.01.2019 12: 55: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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