Son Dakika Haberleri: Pendik'te Yanan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede Yapılan Sağlık Kontrolünün Ardından Deniz...

Pendik'te Yanan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede Yapılan Sağlık Kontrolünün Ardından Deniz...

40 dakika önce

Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettebat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na götürüldü.

Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettebat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na götürüldü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa
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