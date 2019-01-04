Pendik'te Yanan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede Yapılan Sağlık Kontrolünün Ardından Deniz...
40 dakika önce
Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettebat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na götürüldü.
Pendik
'te yanan gemiden kurtarılan mürettebat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na götürüldü
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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