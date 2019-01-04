Son Dakika Haberleri: Pendik'te Yanan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na Sevk Edildi

Pendik'te Yanan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na Sevk Edildi

1 saat önce

Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettebat Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na sevk edildi Gemideki incelemeler devam ediyor Soğutma çalışmaları sürüyorİSTANBUL - Pendik açıklarında demirli haldeyken yanan Mark isimli Togo bandıralı kargo gemisinin kurtarılan mürettebatı, Sarıyer'deki...

Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettebat Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na sevk edildi
Gemideki incelemeler devam ediyor
Soğutma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Pendik açıklarında demirli haldeyken yanan Mark isimli Togo bandıralı kargo gemisinin kurtarılan mürettebatı, Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na götürülmek üzere polis botuna bindirildi.
Pendik açıklarında sabah 06.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başlayan Mark isimli Togo bandıralı kargo gemisini soğutma çalışmalarında sona gelindi. Yanan gemiden kurtarılan tamamı yabancı uyruklu 15 mürettebat, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından polis botuyla Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na nakledildi.
Pendik açıklarındaki yangın söndürme çalışmalarına Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet ve Deniz Polisi'nin yangın söndürme römorkörleri katılırken, saat 06.20 sıralarında yükselmeye başlayan alevler yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesiyle birlikte soğutma çalışmalarına geçildi. Yaşam mahallinin neredeyse tamamen yandığı görülen gemideki soğutma çalışmalarının ardından hasar tespiti ve yangının çıkış sebebinin araştırılması için ekipler gemiye çıktı.
Ulaştırma Bakanlığı'nın duyurduğu bilgiye göre Mark isimli gemide çalışan 15 personelin tamamının yabancı uyruklu olduğu, 10'unun Suriye, 3'ünün Hindistan ve 2'sinin Mısır vatandaşı oldukları öğrenildi. Yangının başlamasından sonra olay yerine gelen Deniz Polisi ekipleri, 15 mürettebatı polis botuna bindirerek Kartal sahilindeki balıkçı barınağında karaya çıkardı. Kontrolleri yapılan mürettebatın sağlık durumlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Sağlık kontrollerinin ardından 15 kişilik mürettebat, Kartal'daki balıkçı barınağında bekleyen polis botuna bindirilerek Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Togo, Sarıyer, Pendik, 3. Sayfa
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