Pendik'te Yanan Geminin Personelinin Kurtarıldıktan Sonra Çekilen Fotoğrafları
2 saat önce
Pendik açıklarında alev alev yanan Togo bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personelinin kurtarıldıktan hemen sonra çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Pendik
açıklarında alev alev yanan Togo
bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personelinin kurtarıldıktan hemen sonra çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Yanan gemiden kurtarılan ve kıyıya çıkarılan personelin sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği sırada çekilen fotoğraflarında oldukça bitkin oldukları görülüyor. Kartal
Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen personel ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:54 Kaynak: DHA
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