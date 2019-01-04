Son Dakika Haberleri: Pendik'te Yanan Geminin Personelinin Kurtarıldıktan Sonra Çekilen Fotoğrafları

Pendik'te Yanan Geminin Personelinin Kurtarıldıktan Sonra Çekilen Fotoğrafları

2 saat önce

Pendik açıklarında alev alev yanan Togo bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personelinin kurtarıldıktan hemen sonra çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Pendik'te Yanan Geminin Personelinin Kurtarıldıktan Sonra Çekilen Fotoğrafları, System.String[]


Pendik açıklarında alev alev yanan Togo bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personelinin kurtarıldıktan hemen sonra çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Yanan gemiden kurtarılan ve kıyıya çıkarılan personelin sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği sırada çekilen fotoğraflarında oldukça bitkin oldukları görülüyor.

Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen personel ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:54 Kaynak: DHA

Togo, Pendik, Güncel
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