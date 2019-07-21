Pendik'te yangın
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Pendik'te çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Pendik Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:47 Kaynak: AA
'te çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Güzelyalı Mahallesi
'ndeki, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 3 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nun yanında bulunan alanda çıkan yangın, yardım istasyonuna ve 2 binaya sıçradı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu 2 bina ve ambulans servisi acil yardım istasyonunda maddi hasar meydana geldi.
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