Pendik'te yangın
1 saat önce
Pendik'te çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Pendik Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:12 Kaynak: AA
'te çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Güzelyalı Mahallesi
'ndeki, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 3 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nun yanında bulunan alanda çıkan yangın, yardım istasyonuna ve 2 binaya sıçradı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu 2 bina ve ambulans servisi acil yardım istasyonunda maddi hasar meydana geldi.
Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi Pendik'te yangın paniği Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu