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Pendik'te yangın

1 saat önce

Pendik'te bir kablo fabrikasının hemen yanındaki boş alanda bulunan paletlerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te bir kablo fabrikasının hemen yanındaki boş alanda bulunan paletlerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ramazanoğlu Mahallesi'nde bir kablo fabrikasının hemen yanında bulunan paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Duvar dibinde başlayan yangın, fabrikada işçilerin kullandığı konteynerlara sirayet etti. İtfaiye ekipleri yangın daha fazla büyümeden yangını söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Pendik'te yangın

İtfaiye, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:28 Kaynak: AA
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